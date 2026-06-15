Marché artisanal Voutezac
Marché artisanal Voutezac samedi 1 août 2026.
Voutezac
Marché artisanal
Place de la République Voutezac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Marché artisanal et de producteurs locaux
Animations, restauration et buvette .
Place de la République Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine famillesruralesvoutezac@gmail.com
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English : Marché artisanal
L’événement Marché artisanal Voutezac a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme
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