Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché artisanal Voutezac

Marché artisanal Voutezac

Marché artisanal Voutezac samedi 1 août 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 19130 Voutezac

Département : Corrèze

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Voutezac

Marché artisanal

Place de la République Voutezac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Marché artisanal et de producteurs locaux
Animations, restauration et buvette   .

Place de la République Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   famillesruralesvoutezac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché artisanal

L’événement Marché artisanal Voutezac a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

À voir aussi à Voutezac (Corrèze)