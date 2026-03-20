Rallye des palfreniers Voutezac

Rallye des palfreniers Voutezac 2026-08-01

Rallye des palfreniers Voutezac samedi 1 août 2026.

Rallye des palfreniers

Voutezac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Chasse aux trésors pour les 2 roues.
Programme à venir   .

Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 69 65 34  lespalefreniers.motoclub@gmail.com

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English : Rallye des palfreniers

L’événement Rallye des palfreniers Voutezac a été mis à jour le 2026-03-17 par Brive Tourisme

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