Descente en canoë commentée Le Saillant Saint Viance (Base Sports Loisirs Vézère) Site des marchés de Pays du Saillant Voutezac

vendredi 24 juillet 2026 · Site des marchés de Pays du Saillant · Voutezac

Informations pratiques

Voutezac

Descente en canoë commentée Le Saillant Saint Viance (Base Sports Loisirs Vézère)

Site des marchés de Pays du Saillant Embarcadère canoë Voutezac Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise et la base Sport Loisirs Vézère en partenariat avec la FAL de la Corrèze. Durée 3h environ

A partir de 7 ans, savoir nager, chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Nombre de places limité, réservation obligatoire auprès de la Base Sports Loisirs Vézère au 05 55 84 73 54.

13h45 à l’aire des marchés de pays au Saillant

Tarifs 22€ par adulte et 15€ par enfant .

Site des marchés de Pays du Saillant Embarcadère canoë Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54

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English : Descente en canoë commentée Le Saillant Saint Viance (Base Sports Loisirs Vézère)

L’événement Descente en canoë commentée Le Saillant Saint Viance (Base Sports Loisirs Vézère) Voutezac a été mis à jour le 2026-06-23 par Brive Tourisme