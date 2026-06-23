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Descente en canoë commentée Le Saillant Saint Viance (Base Sports Loisirs Vézère) Site des marchés de Pays du Saillant Voutezac

vendredi 24 juillet 2026 · Site des marchés de Pays du Saillant · Voutezac

Descente en canoë commentée Le Saillant Saint Viance (Base Sports Loisirs Vézère) Site des marchés de Pays du Saillant Voutezac

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Site des marchés de Pays du Saillant
Adresse
Embarcadère canoë
Ville
19130 Voutezac
Département
Corrèze
Tarif
15 15 Tarif réduit

Voutezac

Descente en canoë commentée Le Saillant Saint Viance (Base Sports Loisirs Vézère)

Site des marchés de Pays du Saillant Embarcadère canoë Voutezac Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise et la base Sport Loisirs Vézère en partenariat avec la FAL de la Corrèze. Durée 3h environ
A partir de 7 ans, savoir nager, chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Nombre de places limité, réservation obligatoire auprès de la Base Sports Loisirs Vézère au 05 55 84 73 54.

13h45 à l’aire des marchés de pays au Saillant
Tarifs 22€ par adulte et 15€ par enfant   .

Site des marchés de Pays du Saillant Embarcadère canoë Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54 

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English : Descente en canoë commentée Le Saillant Saint Viance (Base Sports Loisirs Vézère)

L’événement Descente en canoë commentée Le Saillant Saint Viance (Base Sports Loisirs Vézère) Voutezac a été mis à jour le 2026-06-23 par Brive Tourisme

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