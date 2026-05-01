Regnéville-sur-Mer

Marche au crépuscule et présentation du livre Gatteville, volume 3 des éditions Trait vague avec Pierre-Yves Racine

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 21:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Le Trait sous la vague est une itinérance sur le bord de mer. Son port d’attache est un portrait de mon oncle François, ancien marin-mécanicien et collecteur-dessinateur des formes de bateaux qui disparaissent le long des côtes. Avec ma tante Noëlle et ma cousine Florence, nous avons exploré les archives de mon oncle films, photos, écrits, dessins, maquettes et fragments de bois.

Trait vague est un musée itinérant qui retrace et prolonge ce récit, depuis l’intimité de la famille jusqu’au hasard des rencontres. Recueil d’histoires du glanage littoral, il circule le long d’un trait de côte au trajet incertain, découvert puis recouvert par l’eau. Il apparaît, disparaît, réapparaît.

Accueilli pour une résidence d’un mois à Regnéville, je vous invite à partager cette histoire au cours d’une marche sur le littoral où l’on rencontrera un cimetière de bateaux, des photographies et un montage sonore. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le dernier livre du musée itinérant, Gatteville. Pierre-Yves Racine

Prévoir bottes ou sandales, ciré et vêtements chauds. .

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 05 95 08 residence.regneville@manche.fr

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English : Marche au crépuscule et présentation du livre Gatteville, volume 3 des éditions Trait vague avec Pierre-Yves Racine

L’événement Marche au crépuscule et présentation du livre Gatteville, volume 3 des éditions Trait vague avec Pierre-Yves Racine Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par CD50 Culture