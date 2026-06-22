Marché au village Eclassan
vendredi 10 juillet 2026 · Eclassan
Informations pratiques
Eclassan
Marché au village
Centre du village Eclassan Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10 21:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Marché de producteurs et d’artisans locaux en soirée. Possibilité de repas sur place avec les produits du marché.
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Centre du village Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65 contact@portededromardeche.fr
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English :
Evening market featuring local farmers and artisans. You can enjoy a meal on-site featuring market-fresh produce.
L’événement Marché au village Eclassan a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche