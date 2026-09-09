Marche Audax 25 km Circuit des lumières de Noël Obernai
samedi 5 décembre 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Marche Audax 25 km Circuit des lumières de Noël
Parking des Remparts Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 16:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Marche rapide 6km/heure, organisée par l’association La Godasse obernoise. Renseignements au 06 08 47 85 48.
Venez réveiller le marcheur d’endurance qui sommeille en vous ! Cette activité requiert hygiène mentale et physique au sein d’un groupe.
Marche rapide 6km/heure, organisée par l’association La Godasse obernoise. Renseignements au 06 08 47 85 48 .
Parking des Remparts Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 47 85 48 audaxobernai@gmail.com
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English :
Fast 6km/hour walk, organized by the association La Godasse obernoise. Information on 06 08 47 85 48.
L’événement Marche Audax 25 km Circuit des lumières de Noël Obernai a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme d’Obernai
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