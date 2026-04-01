Marché aux fleurs & Bal de Printemps Saint-Vivien Saint-Eutrope-de-Born
Marché aux fleurs & Bal de Printemps Saint-Vivien Saint-Eutrope-de-Born samedi 25 avril 2026.
Saint-Eutrope-de-Born
Marché aux fleurs & Bal de Printemps
Saint-Vivien Parc Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Marché aux fleurs organisé par l’Association des Parents d’Elèves du RPI Ecoles de Saint Vivien, Born, Montaut vente de fleurs et plants potagers.
Buvette, musique, jeux, maquillage.
Marché aux fleurs organisé par l’Association des Parents d’Elèves du RPI Ecoles de Saint Vivien, Born, Montaut vente de fleurs et plants potagers.
Buvette, musique, jeux, maquillage. .
Saint-Vivien Parc Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ape-rpi-st-eutrope-montaut@outlook.fr
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English : Marché aux fleurs & Bal de Printemps
Flower market organized by the Association des Parents d’Elèves du RPI Ecoles de Saint Vivien, Born, Montaut: sale of flowers and vegetable plants.
Refreshments, music, games, face painting.
L’événement Marché aux fleurs & Bal de Printemps Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Coeur de Bastides
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