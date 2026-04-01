Marché aux fleurs & Bal de Printemps Saint-Vivien Saint-Eutrope-de-Born

Saint-Eutrope-de-Born

Marché aux fleurs & Bal de Printemps

Saint-Vivien Parc Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Marché aux fleurs organisé par l’Association des Parents d’Elèves du RPI Ecoles de Saint Vivien, Born, Montaut vente de fleurs et plants potagers.

Buvette, musique, jeux, maquillage.

Marché aux fleurs organisé par l’Association des Parents d’Elèves du RPI Ecoles de Saint Vivien, Born, Montaut vente de fleurs et plants potagers.

Buvette, musique, jeux, maquillage. .

Saint-Vivien Parc Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ape-rpi-st-eutrope-montaut@outlook.fr

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English : Marché aux fleurs & Bal de Printemps

Flower market organized by the Association des Parents d’Elèves du RPI Ecoles de Saint Vivien, Born, Montaut: sale of flowers and vegetable plants.

Refreshments, music, games, face painting.

L’événement Marché aux fleurs & Bal de Printemps Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Coeur de Bastides