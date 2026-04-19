Marché aux Fleurs et aux Gourmandises Parking du centre Revin Dimanche 3 mai, 09h00 Entrée libre

Le dimanche 3 mai, le parking du centre et la rue Victor Hugo à Revin se transforment en véritable paradis fleuri et gourmand de 9h00 à 18h00.

Le dimanche 3 mai, le parking du centre et la rue Victor Hugo à Revin se transforment en véritable paradis fleuri et gourmand de 9h00 à 18h00.

Au programme :

* Vente de plants, fleurs et légumes pour embellir votre jardin

* Produits du terroir pour régaler vos papilles.

* Concours de fleurs

* Stand conseil des Espaces Verts pour repartir avec des astuces de pros.

Et parce que le savoir-faire local sera aussi à l’honneur, des artisans seront également au rendez-vous pour partager leurs créations et leur passion.

Que vous ayez la main verte ou juste l’envie de manger local, venez faire un tour au Marché aux Fleurs et Gourmandises

On vous promet de la couleur, de la bonne humeur et peut-être l’envie soudaine de jardiner.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-03T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-03T18:00:00.000+02:00

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0324415573

Parking du centre rue blanqui 08500 revin Revin 08500 Ardennes



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