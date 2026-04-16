Servoz

Marché aux fleurs et Petite brocante

Pré de l’Eglise Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

un marché du Printemps pour les petits et les grands, fleurirs jardins et balcons, avec des ateliers de découverte (Sitom) et Ecotrivelo pour le compostage et le tri, et une petite brocante, venez nombreux

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Pré de l’Eglise Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 17 43 74 nathalie.hagenmuller@servoz.fr

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English : Flower market and small flea market

a Spring market for young and old, gardens and balconies in bloom, with discovery workshops (Sitom) and Ecotrivelo for composting and sorting, and a small flea market.

L’événement Marché aux fleurs et Petite brocante Servoz a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc