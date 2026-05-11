Marché aux livres d’occasion Square de la Libération Binic-Étables-sur-Mer
Marché aux livres d’occasion Square de la Libération Binic-Étables-sur-Mer jeudi 16 juillet 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Marché aux livres d’occasion
Square de la Libération 1 Bd Clémenceau à Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Des bouquinistes professionnels proposent un large choix de livres d’occasion en tous genres (roman, jeunesse, littérature, marine, Bretagne, BDs…) C’est aussi l’occasion de venir leur proposer vos livres à la vente! Près de la passerelle au port. .
Square de la Libération 1 Bd Clémenceau à Binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 85 97 69
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L’événement Marché aux livres d’occasion Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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