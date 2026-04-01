Bischwiller

Marché aux plantes

Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

La Ville de Bischwiller vous donne rendez-vous sous la halle couverte, place de la Liberté pour le marché des plantes. Une quinzaine d’exposants vous attendent. Ils vous proposeront une multitude de fleurs, de plants de légumes à repiquer, de décorations de jardins, de créations florales…

La Ville de Bischwiller vous invite organise son marché aux plantes le dimanche 26 avril de 9h à 17h, sous la halle couverte, place de la Liberté. Ce rendez-vous printanier réunira une quinzaine d’exposants, particuliers et professionnels, autour d’une large sélection de plantes, fleurs, plants potagers et créations artisanales pour embellir jardins, balcons et intérieurs.

Les jardins du Sonnenhof, partenaire de l’évènement, en plus de ses ventes de plants, vous proposera un rempotage gratuit dans vos jardinières personnelles pour tout achat de plants à leur stand.

Les allées accueilleront également des stands gourmands et créatifs avec miel, confitures, tisanes ou encore bijoux végétalisés.

Enfin, pour animer cette journée, le groupe Les Arts Populaires d’Haguenau vous proposera 4 représentations de folklore alsacien (11h30, 14h, 15h, 16h), et une petite restauration (grillades, gaufres, buvette) sera disponible sur place. 0 .

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 99 20 oscl@bischwiller.com

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English :

The town of Bischwiller invites you to its plant market in the covered market hall on Place de la Liberté. Fifteen exhibitors await you. They’ll be offering a multitude of flowers, vegetable seedlings for transplanting, garden decorations, floral creations?

L’événement Marché aux plantes Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-17 par Commune de Bischwiller