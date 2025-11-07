Marché aux plantes

Préveranges Cher

Début : Dimanche 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

2026-04-26

Venez flâner parmi les fleurs!

L’association marchés de créateurs vous propose marché aux plantes . Au stade de 9h à 17h30. Buvette, stand crêpes et restauration rapide. .

Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 07 34 48

English :

Come and stroll among the flowers!

German :

Schlendern Sie durch die Blumen!

Italiano :

Venite a passeggiare tra i fiori!

Espanol :

Ven a pasear entre las flores

