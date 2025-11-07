Marché aux plantes Préveranges
Marché aux plantes Préveranges dimanche 26 avril 2026.
Marché aux plantes
Préveranges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez flâner parmi les fleurs!
L’association marchés de créateurs vous propose marché aux plantes . Au stade de 9h à 17h30. Buvette, stand crêpes et restauration rapide. .
Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 07 34 48
English :
Come and stroll among the flowers!
German :
Schlendern Sie durch die Blumen!
Italiano :
Venite a passeggiare tra i fiori!
Espanol :
Ven a pasear entre las flores
L’événement Marché aux plantes Préveranges a été mis à jour le 2025-11-07 par OT CHATEAUMEILLANT