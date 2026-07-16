AGENDA · Saint-Jean-du-Doigt
Marché aux puces à Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt
dimanche 2 août 2026 · Saint-Jean-du-Doigt
Informations pratiques
Saint-Jean-du-Doigt
Marché aux puces à Saint-Jean-du-Doigt
Terrain municipal Saint-Jean-du-Doigt Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Foire aux puces organisée par le Comité des fêtes de Saint-Jean-du-Doigt. Restauration sur place.
4€ le mètre linéaire, inscriptions et renseignements par téléphone. .
Terrain municipal Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 68 63 24 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché aux puces à Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Saint-Jean-du-Doigt (Finistère)
- Atelier Jazz avec Nico MORELLI Association Arthus Jazz Saint-Jean-du-Doigt 29 juillet 2026
- Atelier Jazz avec JAZZ’AM QUARTET Association Arthus Jazz Saint-Jean-du-Doigt 5 août 2026
- Festival Jazz à Saint-Jean Le Bourg Saint-Jean-du-Doigt 21 août 2026
- Festival Jazz à St Jean , 3eme ed Saint-Jean-du-Doigt 21 août 2026
- ICE Festival 11è édition Saint-Jean-du-Doigt 11 septembre 2026