UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-du-Doigt

Marché aux puces à Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt

dimanche 2 août 2026 · Saint-Jean-du-Doigt

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Terrain municipal
Ville
29630 Saint-Jean-du-Doigt
Département
Finistère
Tarif

Saint-Jean-du-Doigt

Marché aux puces à Saint-Jean-du-Doigt

Terrain municipal Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Foire aux puces organisée par le Comité des fêtes de Saint-Jean-du-Doigt. Restauration sur place.

4€ le mètre linéaire, inscriptions et renseignements par téléphone.   .

Terrain municipal Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 68 63 24 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché aux puces à Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Saint-Jean-du-Doigt (Finistère)