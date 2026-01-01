Marché aux puces Assajuco Impasse Jean Laurain Dieuze

Marché aux puces Assajuco

L’ASSAJUCO (Association Lorraine pour le développement des peuples) organise des marchés aux puces dont les bénéfices servent à financer des actions de solidarité vers les pays du sud. Beaucoup de nouveauté sur tous les stands !

Acheter chez EMMAÜS c’est économiser, Donner une seconde vie aux objets et aider.Tout public

Impasse Jean Laurain Grenier de l’entraide Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 84 98 contact@assajuco.fr

English :

ASSAJUCO (Association Lorraine pour le développement des peuples) organizes flea markets whose profits are used to finance solidarity actions towards the countries of the South. Many novelties on all the stands!

Buying at EMMAÜS is saving, giving a second life to objects and helping.

