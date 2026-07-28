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AGENDA · Colmar

Marché aux puces Colmar

dimanche 27 septembre 2026 · Colmar

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Quartier Sainte-Marie
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Colmar

Marché aux puces

Quartier Sainte-Marie Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Le moment de chiner et de faire des bonnes affaires !
Le moment de chiner et de faire des bonnes affaires ! Buvette et restauration sur place. 0  .

Quartier Sainte-Marie Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 62 86  aep.ste.marie@gmail.com

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English :

It’s time to hunt for treasures and score some great deals!

L’événement Marché aux puces Colmar a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Colmar

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