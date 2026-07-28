Informations pratiques

Colmar

Marché aux puces

Quartier Sainte-Marie Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le moment de chiner et de faire des bonnes affaires !

Le moment de chiner et de faire des bonnes affaires ! Buvette et restauration sur place. 0 .

Quartier Sainte-Marie Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 62 86 aep.ste.marie@gmail.com

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English :

It’s time to hunt for treasures and score some great deals!

L’événement Marché aux puces Colmar a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Colmar