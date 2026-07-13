Informations pratiques

Ensisheim

Marché aux puces nocturne du Rugby Club Ensisheim

Avenue Foch Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 13:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le Rugby Club Ensisheim organise son 1er marché nocturne au Stade de l’Ill, idéalement situé le long de la rivière Ill.

Il réunira une centaine d’exposants.

Les organisateurs y proposeront une buvette, de la petite restauration et des pâtisseries. 0 .

Avenue Foch Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 56 71 24 rugbyclubensisheim@gmail.com

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English :

L’événement Marché aux puces nocturne du Rugby Club Ensisheim Ensisheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Centre Haut-Rhin Ensisheim