Marché aux puces nocturne du Rugby Club Ensisheim Ensisheim
samedi 18 juillet 2026 · Ensisheim
Informations pratiques
Ensisheim
Marché aux puces nocturne du Rugby Club Ensisheim
Avenue Foch Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 13:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le Rugby Club Ensisheim organise son 1er marché nocturne au Stade de l’Ill, idéalement situé le long de la rivière Ill.
Il réunira une centaine d’exposants.
Les organisateurs y proposeront une buvette, de la petite restauration et des pâtisseries. 0 .
Avenue Foch Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 56 71 24 rugbyclubensisheim@gmail.com
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English :
L’événement Marché aux puces nocturne du Rugby Club Ensisheim Ensisheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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