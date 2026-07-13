UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ensisheim

Marché aux puces nocturne du Rugby Club Ensisheim Ensisheim

samedi 18 juillet 2026 · Ensisheim

Marché aux puces nocturne du Rugby Club Ensisheim Ensisheim

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Avenue Foch
Ville
68190 Ensisheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Ensisheim

Marché aux puces nocturne du Rugby Club Ensisheim

Avenue Foch Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 13:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Le Rugby Club Ensisheim organise son 1er marché nocturne au Stade de l’Ill, idéalement situé le long de la rivière Ill.

Il réunira une centaine d’exposants.

Les organisateurs y proposeront une buvette, de la petite restauration et des pâtisseries. 0  .

Avenue Foch Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 56 71 24  rugbyclubensisheim@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché aux puces nocturne du Rugby Club Ensisheim Ensisheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Centre Haut-Rhin Ensisheim

À voir aussi à Ensisheim (Haut-Rhin)