Informations pratiques

Ensisheim

Escape game la fugue de l’inévitable

40 B rue de la 1ère Armée Française Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-20

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27

En dessous de 12 ans, les participants doivent obligatoirement être accompagnés

d’un adulte.

Vous vous retrouvez malencontreusement enfermés dans le Musée des Ombres après une visite.

Située dans une imposante forteresse de haute sécurité, cette ancienne prison était réputée pour ses cellules infranchissables.

Pourtant, un prisonnier a disparu…

Pour vous échapper, vous devrez résoudre des énigmes complexes, découvrir des codes cachés et percer le mystère de l’évasion du mystérieux prisonnier.

Les sessions sont ouvertes à 4 personnes maximum, familles, amis, individuels.

En dessous de 12 ans, les participants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 0 .

40 B rue de la 1ère Armée Française Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54

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English :

Participants under the age of 12 must be %accompanied%

by an adult.

L’événement Escape game la fugue de l’inévitable Ensisheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Centre Haut-Rhin Ensisheim