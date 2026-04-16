Rhinau

Marché aux puces

Place Jehl Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Marché aux puces avec plus de 100 stands et exposants qui feront la joie des chineurs.

Petite restauration et buvette .

Place Jehl Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 46 71 71 34 estellegrosshans@gmail.com

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English :

L’événement Marché aux puces Rhinau a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du Grand Ried