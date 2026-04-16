Marché aux puces Rhinau
Marché aux puces Rhinau dimanche 5 juillet 2026.
Rhinau
Marché aux puces
Place Jehl Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Marché aux puces avec plus de 100 stands et exposants qui feront la joie des chineurs.
Petite restauration et buvette .
Place Jehl Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 46 71 71 34 estellegrosshans@gmail.com
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English :
L’événement Marché aux puces Rhinau a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du Grand Ried
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