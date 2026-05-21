Bal des pompiers Rhinau
Bal des pompiers Rhinau samedi 4 juillet 2026.
Rhinau
Bal des pompiers
place Jehl Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Restauration, buvette. Animation musicale DJ Fred
Restauration, buvette, animation musicale par DJ Fred .
place Jehl Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 61 31
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English :
Food and refreshments. Musical entertainment by DJ Fred
L’événement Bal des pompiers Rhinau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Grand Ried
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