Rhinau

Bal des pompiers

place Jehl Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Restauration, buvette. Animation musicale DJ Fred

Restauration, buvette, animation musicale par DJ Fred .

place Jehl Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 61 31

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English :

Food and refreshments. Musical entertainment by DJ Fred

L’événement Bal des pompiers Rhinau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Grand Ried