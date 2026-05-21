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Bal des pompiers Rhinau

Bal des pompiers Rhinau

Bal des pompiers Rhinau samedi 4 juillet 2026.

Adresse : place Jehl

Ville : 67860 Rhinau

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Rhinau

Bal des pompiers

place Jehl Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Restauration, buvette. Animation musicale DJ Fred
Restauration, buvette, animation musicale par DJ Fred   .

place Jehl Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 61 31 

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English :

Food and refreshments. Musical entertainment by DJ Fred

L’événement Bal des pompiers Rhinau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Grand Ried

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