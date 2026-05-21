Exposition de costumes alsaciens Rhinau
Exposition de costumes alsaciens Rhinau mardi 23 juin 2026.
Rhinau
Exposition de costumes alsaciens
3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-23 10:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-23 2026-06-24 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-04
Venez découvrir costumes et coiffes insolites d’époque à travers cette exposition gracieusement prêtée par Jean-Luc Neth.
Aux horaires d’ouvertures de la médiathèque de Rhinau .
3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.rhinau@cc-erstein.fr
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English :
L’événement Exposition de costumes alsaciens Rhinau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Grand Ried
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