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Exposition de costumes alsaciens Rhinau

Exposition de costumes alsaciens Rhinau mardi 23 juin 2026.

Adresse : 3 rue de l'Hôtel de ville

Ville : 67860 Rhinau

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rhinau

Exposition de costumes alsaciens

3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-23 10:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :
2026-06-23 2026-06-24 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-04

Venez découvrir costumes et coiffes insolites d’époque à travers cette exposition gracieusement prêtée par Jean-Luc Neth.
Aux horaires d’ouvertures de la médiathèque de Rhinau   .

3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45  mediatheque.rhinau@cc-erstein.fr

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English :

L’événement Exposition de costumes alsaciens Rhinau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Grand Ried

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