Soirée danses alsaciennes Rhinau
Soirée danses alsaciennes Rhinau vendredi 26 juin 2026.
Rhinau
Soirée danses alsaciennes
3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Les D’deckeleklopfer groupe folklorique Rhinois vous enchantera avec son répertoire de danses alsaciennes traditionnelles. Une initiation sera proposée, venez vous essayer à quelques pas de danses.
Buvette et petite restauration .
3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.rhinau@cc-erstein.fr
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English :
L’événement Soirée danses alsaciennes Rhinau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Grand Ried
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