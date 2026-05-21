Rhinau

Soirée danses alsaciennes

3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Les D’deckeleklopfer groupe folklorique Rhinois vous enchantera avec son répertoire de danses alsaciennes traditionnelles. Une initiation sera proposée, venez vous essayer à quelques pas de danses.

Buvette et petite restauration .

3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.rhinau@cc-erstein.fr

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English :

L’événement Soirée danses alsaciennes Rhinau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Grand Ried