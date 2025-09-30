Marché bio à Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy

Lendou-en-Quercy

Marché bio à Saint-Laurent-Lolmie

Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 17:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10

Lou Mercat est un marché de producteurs bio et locaux

Lou Mercat est un marché de producteurs bio et locaux. Il a lieu tous les mardis de l’année de 17h à 19h pendant la saison estivale, et de 16h30 à 18h30 pendant les mois d’hiver, dans le bourg du village de Saint Laurent Lolmie.

Aujourd’hui le marché accueille les productions de plus de 20 producteurs, qui tiennent un stand lors du marché ou les laissent en dépôt à l’épicerie. Toute l’année, nous vous proposons donc une gamme très variée de produits des fruits et des légumes de saison, du pain, brioche, œufs, fromage, viande d’agneau et de cochon, des pâtes, des légumineuses, des farines, des confitures, compotes et autres produits transformés issus de nos cultures, des tisanes, macérats, sirops, jus de fruits, miel, vins, bières et spiritueux, des pruneaux, des noix, du safran …

Le marché était à l’origine un projet de vente à la ferme de Mathilde Combecave, nouvellement installée en maraîchage biologique sur la commune. Ouvert en mai 2024,

Ce marché a pour ambition de proposer aux populations locales une alternative aux grandes surfaces pour consommer local et de qualité ; mais c’est aussi un lieu qui se veut convivial, créateur de lien entre les gens. Des événements sont proposés tout au long de l’année pour se réunir, discuter, et faire vivre nos précieuses campagnes. .

Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 37 06 73 62 jardinsdemerilde@lilo.org

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English :

Lou Mercat is a market for organic and local producers

L’événement Marché bio à Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot