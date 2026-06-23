Marché bio de La Bourboule Square Joffre La Bourboule
Marché bio de La Bourboule Square Joffre La Bourboule mardi 23 juin 2026.
La Bourboule
Marché bio de La Bourboule
Square Joffre Boulevard Clemenceau La Bourboule Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 08:00:00
fin : 2026-07-28 13:00:00
Date(s) :
2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15
Déballage de producteurs bio et promotion de l’agriculture biologique de notre territoire…
Vente directe du producteur au consommateur.
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Square Joffre Boulevard Clemenceau La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 65 57 71 accueil-otsancy@sancy.com
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English : La Bourboule organic market
Unpacking of organic producers and promotion of organic agriculture in our territory…
Direct sale from producer to consumer.
L’événement Marché bio de La Bourboule La Bourboule a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Massif du Sancy