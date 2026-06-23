Marché bio de La Bourboule Square Joffre La Bourboule mardi 23 juin 2026.

La Bourboule

Marché bio de La Bourboule

Square Joffre Boulevard Clemenceau La Bourboule Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 08:00:00

fin : 2026-07-28 13:00:00

Date(s) :

2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15

Déballage de producteurs bio et promotion de l’agriculture biologique de notre territoire…

Vente directe du producteur au consommateur.

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Square Joffre Boulevard Clemenceau La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 65 57 71 accueil-otsancy@sancy.com

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English : La Bourboule organic market

Unpacking of organic producers and promotion of organic agriculture in our territory…

Direct sale from producer to consumer.

L’événement Marché bio de La Bourboule La Bourboule a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Massif du Sancy