Visites du Funiculaire à Eau de La Bourboule, Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule, La Bourboule

Informations pratiques

Visites du Funiculaire à Eau de La Bourboule 19 et 20 septembre Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule Puy-de-Dôme

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’histoire du Funiculaire à Eau de La Bourboule.

Venez découvir la petite et la grande histoire du funiculaire à eau, avec son systhème unique.

Les bénévoles de l’association proposent de vous faire découvrir ou redécouvrir les installations du funiculaire de la ville de La Bourboule.

Dans la gare Aval, vous verrez une exposition retraçant l’histoire de la ville, du thermalisme associé à la vie de la belle époque,

Des espaces de projections sont dédiés à la technique du tramway et du funiculaire le tout etayé par des maquettes et plans,

Des projections vous permettront d’apprécier le patrimoine immobilier de La Bourboule.

Vous aurez la possibilité, pour les marcheurs, de découvrir la balade du funiculaire (chaussures adaptées obligatoires).

Boutique et restauration sur place.

L’accès de la gare est adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Pour les groupes constitués, une visite spécifique peut être organisée.

Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule Avenue de Charlannes 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://fun-rail-la-bourboule.fr/category/funiculaire/ Le funiculaire du Charlannes est un funiculaire à contrepoids d’eau circulant entre la ville de La Bourboule et le plateau de Charlannes au-dessus de la ville.

Le funiculaire de Charlannes comme le tramway de La Bourboule fait partie des créations de M. Jean CLARET, entrepreneur qui installa aussi l’éclairage électrique à la Bourboule en 1896 en construisant le barrage en aval de La Bourboule. Parking à proximité

L’histoire du Funiculaire à Eau de La Bourboule.

©Fun Rail La Bourboule 2026