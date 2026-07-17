Informations pratiques

Visites du Funiculaire à Eau opération « levez les yeux » spéciale scolaires Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule Puy-de-Dôme

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

L’histoire du Funiculaire à Eau de La Bourboule pour les scolaires.

Le vendredi, c’est la journée des scolaires. Uniquement sur rendez-vous et par classe, nous vous accueillons pour une visite guidée en immersion dans la belle époque.

Vous découvirez la petite et la grande histoire du funiculaire à eau, avec son systhème unique.

Dans la gare Aval, vous verrez une exposition retraçant l’histoire de la ville, du thermalisme associé à la vie de la belle époque,

Des espaces de projections sont dédiés à la technique du tramway et du funiculaire le tout etayé par des maquettes et plans,

Des projections vous permettront d’apprécier le patrimoine immobilier de La Bourboule.

L’accès de la gare est adaptéaux personnes à mobilité réduite.

Cette visite est spécialement conçue pour les classes et est adaptée en fonction du niveau (à partir du CE2).

Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule Avenue de Charlannes 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://fun-rail-la-bourboule.fr/category/funiculaire/ [{« type »: « email », « value »: « contact@fun-rail-la-bourboule.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0652355463 »}] Le funiculaire du Charlannes est un funiculaire à contrepoids d’eau circulant entre la ville de La Bourboule et le plateau de Charlannes au-dessus de la ville.

Le funiculaire de Charlannes comme le tramway de La Bourboule fait partie des créations de M. Jean CLARET, entrepreneur qui installa aussi l’éclairage électrique à la Bourboule en 1896 en construisant le barrage en aval de La Bourboule. Parking à proximité

L’histoire du Funiculaire à Eau de La Bourboule pour les scolaires.

©Fun Rail La Bourboule 2026