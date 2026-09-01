Marché bio festif Arbois
vendredi 11 septembre 2026 · Arbois
Informations pratiques
Arbois
Marché bio festif
24 Rue des Fossés Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-12-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-12-11
Un marché avec musique, buvette et restauration à consommer sur place, les producteurs et artisans sont aussi présents.
Marchés de producteurs.trices Bio à Arbois en 2026 organisé par L’association La Pépinière Alimentaire (Collectif Bio Arbois) .
24 Rue des Fossés Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté pepalimarbois@etik.com
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English : Marché bio festif
L’événement Marché bio festif Arbois a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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