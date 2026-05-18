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Marché bio, local et musical Concert Skanky Combo Pont-Croix

Marché bio, local et musical Concert Skanky Combo Pont-Croix mardi 1 septembre 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 29790 Pont-Croix

Département : Finistère

Début : mardi 1 septembre 2026

Fin : mardi 1 septembre 2026

Tarif :

Pont-Croix

Marché bio, local et musical Concert Skanky Combo

Place de la République Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-01

Date(s) :
2026-09-01

Retrouvez à partir de 17 heures sur la place de la République de Pont-Croix artisans, producteurs, food-trucks et buvette du Cap Sizun et des territoires alentours.

À 20 heures, Skanky Combo viendra vous faire danser au son des ses compositions ska, rocksteady, et reggae.   .

Place de la République Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Marché bio, local et musical Concert Skanky Combo Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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