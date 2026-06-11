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Marché Concert Fest Noz & Bal Folk Ferme des Landes Saint-Cast-le-Guildo

Marché Concert Fest Noz & Bal Folk Ferme des Landes Saint-Cast-le-Guildo samedi 22 août 2026.

Lieu : Ferme des Landes

Adresse : Allée des Landes

Ville : 22380 Saint-Cast-le-Guildo

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 22 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Cast-le-Guildo

Marché Concert Fest Noz & Bal Folk

Ferme des Landes Allée des Landes Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:30:00
fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Restauration sur place   .

Ferme des Landes Allée des Landes Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 12 48 

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English :

L’événement Marché Concert Fest Noz & Bal Folk Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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