Marché Concert Fest Noz & Bal Folk Ferme des Landes Saint-Cast-le-Guildo samedi 22 août 2026.

Saint-Cast-le-Guildo

Marché Concert Fest Noz & Bal Folk

Ferme des Landes Allée des Landes Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:30:00

fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Restauration sur place .

Ferme des Landes Allée des Landes Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 12 48

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English :

L’événement Marché Concert Fest Noz & Bal Folk Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme