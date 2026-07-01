Marche contre le cancer La Ferme, Avenue Charles de Gaulle Touques

Informations pratiques

Touques

Marche contre le cancer

La Ferme, Avenue Charles de Gaulle Espace ligue Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Les bénévoles de la Ligue contre le Cancer du Calvados organisent une marche autour du Haras de Meautry. L’occasion de les rencontrer, d’échanger et de faire des rencontres. La marche est ouverte à toutes et tous et se terminera par un repas convivial dans leurs locaux. Prévoir son pique-nique.

Les bénévoles de la Ligue contre le Cancer du Calvados organisent une marche autour du Haras de Meautry à Touques, d’une heure environ.

L’occasion de les rencontrer, d’échanger et de faire des rencontres.

La marche est ouverte à toutes et tous et se terminera par un repas convivial dans leurs locaux.

Prévoir son pique-nique. .

La Ferme, Avenue Charles de Gaulle Espace ligue Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 31 86 45 85

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English : Marche contre le cancer

Volunteers from the Calvados Cancer League are organising a walk around the Meautry Stud Farm. It’s a chance to meet them, have a chat and get to know new people. The walk is open to everyone and will end with a friendly meal at their premises. Please bring your own picnic.

L’événement Marche contre le cancer Touques a été mis à jour le 2026-07-11 par OT SPL Deauville