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Marche contre le cancer La Ferme, Avenue Charles de Gaulle Touques

jeudi 23 juillet 2026 · La Ferme, Avenue Charles de Gaulle · Touques

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
La Ferme, Avenue Charles de Gaulle
Adresse
Espace ligue
Ville
14800 Touques
Département
Calvados
Tarif

Touques

Marche contre le cancer

La Ferme, Avenue Charles de Gaulle Espace ligue Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Les bénévoles de la Ligue contre le Cancer du Calvados organisent une marche autour du Haras de Meautry. L’occasion de les rencontrer, d’échanger et de faire des rencontres. La marche est ouverte à toutes et tous et se terminera par un repas convivial dans leurs locaux. Prévoir son pique-nique.
Les bénévoles de la Ligue contre le Cancer du Calvados organisent une marche autour du Haras de Meautry à Touques, d’une heure environ.
L’occasion de les rencontrer, d’échanger et de faire des rencontres.

La marche est ouverte à toutes et tous et se terminera par un repas convivial dans leurs locaux.
Prévoir son pique-nique.   .

La Ferme, Avenue Charles de Gaulle Espace ligue Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 31 86 45 85 

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English : Marche contre le cancer

Volunteers from the Calvados Cancer League are organising a walk around the Meautry Stud Farm. It’s a chance to meet them, have a chat and get to know new people. The walk is open to everyone and will end with a friendly meal at their premises. Please bring your own picnic.

L’événement Marche contre le cancer Touques a été mis à jour le 2026-07-11 par OT SPL Deauville

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