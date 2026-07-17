Marché créatif et exposition de dessins des enfants de l’école du Val de Bar, Église Notre-Dame, Stonne

Informations pratiques

Marché créatif et exposition de dessins des enfants de l’école du Val de Bar 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église est ouvert à la visite libre.

Une exposition des dessins des enfants de l’école du Val de Bar qui ont participé à un projet artistique sera proposée.

Un petit marché créatif proposera des objets artisanaux à la vente pour participer au financement des futurs travaux de rénovation de l’église.

Église Notre-Dame rue du 15 Mai 1940, 08390 Stonne Stonne 08390 Ardennes Grand Est 0786514433 https://www.facebook.com/profile.php?id=100093241264227 L’église a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, sur les ruines de l’édifice détruit lors des combats de la bataille de Stonne en mai 1940.

La nouvelle église est inaugurée en janvier 1960. Son plan simple ne comporte qu’une nef et un chœur à fond plat. Une grande fresque de Maurice Calka orne le chœur, tandis que des vitraux de Robert Savary y diffusent leurs couleurs vives. Parking à proximité.

L’église est ouvert à la visite libre.

©Xavier Launois