UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Stonne

Visite libre de la Maison de la Bataille de Stonne, Église Notre-Dame, Stonne

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Stonne

Visite libre de la Maison de la Bataille de Stonne, Église Notre-Dame, Stonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
rue du 15 Mai 1940, 08390 Stonne
Ville
08390 Stonne
Département
Ardennes

Visite libre de la Maison de la Bataille de Stonne 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la Maison de la Bataille de Stonne. Découvrez le Verdun de 1940 !

Église Notre-Dame rue du 15 Mai 1940, 08390 Stonne Stonne 08390 Ardennes Grand Est 0786514433 https://www.facebook.com/profile.php?id=100093241264227 L’église a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, sur les ruines de l’édifice détruit lors des combats de la bataille de Stonne en mai 1940.

La nouvelle église est inaugurée en janvier 1960. Son plan simple ne comporte qu’une nef et un chœur à fond plat. Une grande fresque de Maurice Calka orne le chœur, tandis que des vitraux de Robert Savary y diffusent leurs couleurs vives. Parking à proximité.
Visite libre de la Maison de la Bataille de Stonne. Découvrez le Verdun de 1940 !

©OTAM