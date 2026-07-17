Visite guidée de l’église et de ses éléments remarquables : fresque de Maurice Calka et vitraux de Robert Savary, Église Notre-Dame, Stonne

Informations pratiques

Visite guidée de l’église et de ses éléments remarquables : fresque de Maurice Calka et vitraux de Robert Savary 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Nous accompagnerons votre regard vers la grande fresque de Maurice Calka et les vitraux de Roberts Savary, qui sont des oeuvres importantes et peu connues de cette église reconstuite en 1950, après les destructions de la bataille de Stonne de mai 1940.

Église Notre-Dame rue du 15 Mai 1940, 08390 Stonne Stonne 08390 Ardennes Grand Est 0786514433 https://www.facebook.com/profile.php?id=100093241264227 L’église a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, sur les ruines de l’édifice détruit lors des combats de la bataille de Stonne en mai 1940.

La nouvelle église est inaugurée en janvier 1960. Son plan simple ne comporte qu’une nef et un chœur à fond plat. Une grande fresque de Maurice Calka orne le chœur, tandis que des vitraux de Robert Savary y diffusent leurs couleurs vives. Parking à proximité.

Nous accompagnerons votre regard vers la grande fresque de Maurice Calka et les vitraux de Roberts Savary, qui sont des oeuvres importantes et peu connues de cette église reconstuite en 1950 aprés de…

Xavier Launois