Marché d’automne Obersaasheim
samedi 26 septembre 2026 · Obersaasheim
Informations pratiques
Obersaasheim
Marché d’automne
Obersaasheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
L’association les petites mains du Rhin organise son marché d’automne.
Vous pourrez y retrouver de nombreux artisans-créateurs et entrepreneurs locaux dans une ambiance festive et conviviale.
Animations pour les enfants, tombola.
La restauration sera possible sur place le samedi soir (tartes flambées) et dimanche midi (déjeuner réalisé par le restaurant de Logelheim Le rendez-vous des copains sur réservation). 0 .
Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 77 91 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché d’automne Obersaasheim a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
À voir aussi à Obersaasheim (Haut-Rhin)
- Apéro du brasseur Obersaasheim 12 septembre 2026
- La fête du vin nouveau Obersaasheim 19 septembre 2026
- Concert de l’avent en alsacien Obersaasheim 22 novembre 2026
- Apéro de l’avent Obersaasheim 28 novembre 2026