Informations pratiques

Obersaasheim

Marché d’automne

Obersaasheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

L’association les petites mains du Rhin organise son marché d’automne.

Vous pourrez y retrouver de nombreux artisans-créateurs et entrepreneurs locaux dans une ambiance festive et conviviale.

Animations pour les enfants, tombola.

La restauration sera possible sur place le samedi soir (tartes flambées) et dimanche midi (déjeuner réalisé par le restaurant de Logelheim Le rendez-vous des copains sur réservation). 0 .

Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 77 91 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché d’automne Obersaasheim a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach