Marché d’automne Le Bourg Saint-Laurent-de-Céris

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Céris

Marché d’automne

Le Bourg La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Marché d’automne

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Le Bourg La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 65 56 05 fortyvette@orange.fr

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English :

Autumn Market

L’événement Marché d’automne Saint-Laurent-de-Céris a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Charente Limousine