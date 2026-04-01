UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Laurent-de-Céris

Marché d’automne Le Bourg Saint-Laurent-de-Céris

dimanche 29 novembre 2026 · Le Bourg · Saint-Laurent-de-Céris

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
Le Bourg
Adresse
La Fabrique
Ville
16450 Saint-Laurent-de-Céris
Département
Charente
Tarif

Saint-Laurent-de-Céris

Marché d’automne

Le Bourg La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Marché d’automne
  .

Le Bourg La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 65 56 05  fortyvette@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Autumn Market

L’événement Marché d’automne Saint-Laurent-de-Céris a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Charente Limousine

À voir aussi à Saint-Laurent-de-Céris (Charente)