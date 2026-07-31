Marché de Blesle Blesle
vendredi 31 juillet 2026 · Blesle
Informations pratiques
Blesle
Marché de Blesle
Place du Vallat Blesle Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-07 21:30:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Un marché de Pays dans un de plus beau village de France, producteurs et paysans, des Artisans et des Artistes. De la musique pour une ambiance de fête et des animations pour les enfants
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Place du Vallat Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes blesle.developpement@gmail.com
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English :
A farmers’ market in one of the most beautiful villages in France, featuring producers, farmers, artisans, and artists. Music to set a festive mood and activities for children
L’événement Marché de Blesle Blesle a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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