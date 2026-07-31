Informations pratiques

Blesle

Marché de Blesle

Place du Vallat Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-08-07 21:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Un marché de Pays dans un de plus beau village de France, producteurs et paysans, des Artisans et des Artistes. De la musique pour une ambiance de fête et des animations pour les enfants

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Place du Vallat Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes blesle.developpement@gmail.com

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English :

A farmers’ market in one of the most beautiful villages in France, featuring producers, farmers, artisans, and artists. Music to set a festive mood and activities for children

L’événement Marché de Blesle Blesle a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne