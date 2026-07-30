MARCHÉ DE CRÉATEURS DE SAINT-FERREOL LAC DE SAINT-FERRÉOL Revel

Informations pratiques

Revel

MARCHÉ DE CRÉATEURS DE SAINT-FERREOL

LAC DE SAINT-FERRÉOL Avenue de la plage Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez dénicher la perle rare !

Organisé par l’association Fait Main 31.

Achetez directement auprès des créateurs et producteurs des accessoires, bijoux, textiles, décorations, univers enfants, etc.

Au lac de Saint-Ferréol, de 11h à 19h. .

LAC DE SAINT-FERRÉOL Avenue de la plage Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and find that rare gem!

L’événement MARCHÉ DE CRÉATEURS DE SAINT-FERREOL Revel a été mis à jour le 2026-07-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE