VISITE DU BEFFROI DE REVEL Place Philippe VI de Valois Revel
samedi 1 août 2026 · Place Philippe VI de Valois · Revel
Informations pratiques
Revel
VISITE DU BEFFROI DE REVEL
Place Philippe VI de Valois BEFFROI DE REVEL Revel Haute-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 10:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Montez en haut du beffroi, monument emblématique de Revel
Le Beffroi de Revel vous ouvre à nouveau ses portes. Durant le marché du samedi matin, prenez de la hauteur, plongez dans l’histoire !
Fraîchement rénové, ce monument emblématique se dévoile lors d’une visite commentée inédite. Montez jusqu’à son sommet pour profiter d’un panorama exceptionnel sur la bastide, le Lauragais et la Montagne Noire. Une belle occasion de (re)découvrir l’un des joyaux du patrimoine revélois.
Rendez-vous sous la halle de Revel, devant le stand de l’Office de Tourisme (proche des mesures à grains).
Informations pratiques
– 3 créneaux 10h, 11h, 12h
– Tarif 2,50 € par personne Gratuit pour les moins de 12 ans ;
– Nombre de places limité à 18 participants par visite ;
– Billetterie en ligne https://www.auxsourcesducanaldumidi.com/billetterie/ ou dans nos bureaux d’accueil. 2.5 .
Place Philippe VI de Valois BEFFROI DE REVEL Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 66 67 68 contact@auxsourcesducanaldumidi.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Climb to the top of the belfry, Revel’s iconic landmark
L’événement VISITE DU BEFFROI DE REVEL Revel a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Revel (Haute-Garonne)
- PLONGEE SOUS TERRE AU RESERVOIR LE RESERVOIR Revel 20 juillet 2026
- ESTIV’HALLES GRANDS GOURMANDS Revel 21 juillet 2026
- LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS MARQUETERIE DE BOIS MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel 22 juillet 2026
- ATELIER CRÉATIF BRODERIE SUR VÊTEMENT LA LOUVE Revel 22 juillet 2026
- LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS MOBILIER D’ARGILE MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel 24 juillet 2026