MARCHÉ DE CRÉATEURS ET PRODUCTEURS Lamalou-les-Bains

MARCHÉ DE CRÉATEURS ET PRODUCTEURS

avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Début : 2026-04-23

fin : 2026-09-24

2026-04-23 2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18 2026-07-02 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27 2026-09-10 2026-09-24 2026-10-08 2026-10-22

L’association L’Art de la main organise un marché artisanal sur la Place du Casino.

De 9h à 14h, venez à la rencontre de créateurs et producteurs bijoux, tableaux, peinture sur soie, produits terroir.

Renseignements 07 85 59 34 67

lartdelamain@gmail.com .

English :

The association L’Art de la main organizes a craft market on the Place du Casino.

From 9 a.m. to 2 p.m., come and meet designers and producers of jewelry, paintings, silk painting and local produce.

Information: 07 85 59 34 67

