avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Début : 2026-04-23
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-04-23 2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18 2026-07-02 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27 2026-09-10 2026-09-24 2026-10-08 2026-10-22
L’association L’Art de la main organise un marché artisanal sur la Place du Casino.
De 9h à 14h, venez à la rencontre de créateurs et producteurs bijoux, tableaux, peinture sur soie, produits terroir.
Renseignements 07 85 59 34 67
lartdelamain@gmail.com .
avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 7 85 59 34 67 lartdelamain@gmail.com
English :
The association L’Art de la main organizes a craft market on the Place du Casino.
From 9 a.m. to 2 p.m., come and meet designers and producers of jewelry, paintings, silk painting and local produce.
Information: 07 85 59 34 67
L’événement MARCHÉ DE CRÉATEURS ET PRODUCTEURS Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB