Marché de créateurs et vide grenier Lhoumois
Marché de créateurs et vide grenier Lhoumois dimanche 14 juin 2026.
Lhoumois
Marché de créateurs et vide grenier
Lhoumois Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L’Association ABIR La Communauté d’Abir organise son tout premier Marché Créateur & Vide-Greniers !
Exposants, créateurs, bénévoles, on a besoin de vous pour en faire un moment fort !
Venez nombreux, partagez, et surtout rejoignez-nous pour cette belle journée associative .
Lhoumois 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 83 82 contact@associationabir.org
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English :
L’événement Marché de créateurs et vide grenier Lhoumois a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine