Lhoumois

Marché de créateurs et vide grenier

Lhoumois Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’Association ABIR La Communauté d’Abir organise son tout premier Marché Créateur & Vide-Greniers !

Exposants, créateurs, bénévoles, on a besoin de vous pour en faire un moment fort !

Venez nombreux, partagez, et surtout rejoignez-nous pour cette belle journée associative .

Lhoumois 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 83 82 contact@associationabir.org

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English :

L’événement Marché de créateurs et vide grenier Lhoumois a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine