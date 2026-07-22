Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Marché de créateurs

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Découvrez un marché de créateurs divers et variés en présence d’artisans bretons. L’occasion de faire plaisir ou se faire plaisir ! .

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 19 76 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché de créateurs Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-17 par Pléneuf-Val-André Tourisme