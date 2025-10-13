Marché de fruits et légumes Albert 1er

Place Albert 1er Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une douzaine de revendeurs exclusivement de fruits et légumes s’installent place Albert 1er pour vous accueillir tous les samedis matins de 8h à 13h (à l’exception du 25 décembre et 1er janvier) .

Place Albert 1er Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80

English : Marché de fruits et légumes Albert 1er

German : Marché de fruits et légumes Albert 1er

Italiano :

Espanol : Marché de fruits et légumes Albert 1er

L’événement Marché de fruits et légumes Albert 1er Pau a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Pau