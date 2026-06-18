Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de fruits et légumes Albert 1er Pau

Marché de fruits et légumes Albert 1er Pau

Marché de fruits et légumes Albert 1er Pau samedi 19 décembre 2026.

Adresse : Place Albert 1er

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 19 décembre 2026

Fin : samedi 19 décembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Pau

Marché de fruits et légumes Albert 1er

Place Albert 1er Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 08:00:00
fin : 2026-12-19 13:00:00

Date(s) :
2026-12-19

Une douzaine de revendeurs exclusivement de fruits et légumes s’installent place Albert 1er pour vous accueillir tous les samedis matins de 8h à 13h (à l’exception du 25 décembre et 1er janvier)   .

Place Albert 1er Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de fruits et légumes Albert 1er

L’événement Marché de fruits et légumes Albert 1er Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)