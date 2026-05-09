Gignac

MARCHÉ DE GIGNAC

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19

Tous les Samedi de 7h à 13h(14h en été) (100 exposants) sur l’Esplanade et place du Jeu

de Ballon.

Tous les Samedi de 7h à 13h(14h en été) (100 exposants) sur l’Esplanade et place du Jeu

de Ballon.

Quelques producteurs bio

• Claire Chiampo Œufs, confiture.

• Damien Simon tous les légumes, plants.

• Olivier et Brigitte Jaillé légumes de saison.

• David Dereu Légumes, fruits, œufs. .

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MARCHÉ DE GIGNAC

Every Saturday from 7am to 1pm (2pm in summer) (100 exhibitors) on the Esplanade and Place du Jeu

de Ballon.

L’événement MARCHÉ DE GIGNAC Gignac a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT