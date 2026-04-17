Gisors

Marché de Gisors

Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 08:00:00

fin : 2026-11-13 12:30:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-19 2026-04-24 2026-04-26 2026-05-01 2026-05-03 2026-05-08 2026-05-10 2026-05-15 2026-05-17 2026-05-22 2026-05-24 2026-05-29 2026-05-31 2026-06-05 2026-06-07 2026-06-12 2026-06-14 2026-06-19 2026-06-21

Tous les vendredis et dimanches matin, découvrez des produits frais et locaux sur le marché de Gisors. .

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60 accueil.mairie@mairie-gisors.fr

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English : Marché de Gisors

L’événement Marché de Gisors Gisors a été mis à jour le 2026-04-13 par Vexin Normand Tourisme