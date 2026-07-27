AGENDA · RENNES
Marché de la Bintinais Ecomusée de la Bintinais RENNES
dimanche 6 décembre 2026 · Ecomusée de la Bintinais · RENNES
Informations pratiques
Avis aux gourmands !
Pour les fêtes, découvrez le meilleur de notre terroir breton.
Une quinzaine de fermes présentent leurs délicieux produits issus de races locales : coucou de Rennes et sa chair au goût de noisette, fromages de vache pie noir, beurre de froment du Léon, terrines de porc de Bayeux, produits de la ruche et légumes de saison.
Un grand marché convivial pour célébrer ce patrimoine vivant, se régaler et faire le plein de bonnes choses avant les fêtes !
Avec la Fédération des Races de Bretagne et les associations adhérentes.
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Balades méditatives 2026 – mardi 28 juillet 2026 de 10h à 11h30 – Villejean, kiosque Kennedy, Rennes 28 juillet 2026
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- Le langage oral 15 rue de Dinan 35000 RENNES Rennes 28 juillet 2026
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- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Square de Copenhague Rennes 28 juillet 2026