Marché de la Bintinais Ecomusée de la Bintinais RENNES

Informations pratiques

Avis aux gourmands !

Pour les fêtes, découvrez le meilleur de notre terroir breton.

Une quinzaine de fermes présentent leurs délicieux produits issus de races locales : coucou de Rennes et sa chair au goût de noisette, fromages de vache pie noir, beurre de froment du Léon, terrines de porc de Bayeux, produits de la ruche et légumes de saison.

Un grand marché convivial pour célébrer ce patrimoine vivant, se régaler et faire le plein de bonnes choses avant les fêtes !

Avec la Fédération des Races de Bretagne et les associations adhérentes.