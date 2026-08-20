Informations pratiques

Marché de la Bintinais Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 6 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Avis aux gourmands ! Pour les fêtes, découvrez le meilleur de notre terroir breton grâce au marché de la Bintinais.

Une quinzaine de fermes présentent leurs délicieux produits issus de races locales : coucou de Rennes et sa chair au goût de noisette, fromages de vache pie noir, beurre de froment du Léon, terrines de porc de Bayeux, produits de la ruche et légumes de saison.

Un grand marché convivial pour célébrer ce patrimoine vivant, se régaler et faire le plein de bonnes choses avant les fêtes !

Avec la Fédération des Races de Bretagne et les associations adhérentes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-06T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-06T18:00:00.000+01:00

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0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/

Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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