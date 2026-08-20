Marché de la Bintinais, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

Marché de la Bintinais Dimanche 6 décembre, 14h00 Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T14:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T14:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:00:00+01:00

Une quinzaine de fermes présentent leurs délicieux produits issus de races locales : coucou de Rennes et sa chair au goût de noisette, fromages de vache pie noir, beurre de froment du Léon, terrines de porc de Bayeux, produits de la ruche et légumes de saison.

Un grand marché convivial pour célébrer ce patrimoine vivant, se régaler et faire le plein de bonnes choses avant les fêtes !

Avec la Fédération des Races de Bretagne et les associations adhérentes.

Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299513815 »}, {« type »: « email », « value »: « ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/ »}]

Avis aux gourmands ! Pour les fêtes, découvrez le meilleur de notre terroir breton grâce au marché de la Bintinais.

Eloïse Jolly