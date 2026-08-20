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AGENDA · Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Marché de la Bintinais, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

dimanche 6 décembre 2026 · Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes · Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Marché de la Bintinais, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Lieu
Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes
Adresse
Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes
Ville
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Marché de la Bintinais Dimanche 6 décembre, 14h00 Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-06T14:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-06T14:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:00:00+01:00

Une quinzaine de fermes présentent leurs délicieux produits issus de races locales : coucou de Rennes et sa chair au goût de noisette, fromages de vache pie noir, beurre de froment du Léon, terrines de porc de Bayeux, produits de la ruche et légumes de saison.

Un grand marché convivial pour célébrer ce patrimoine vivant, se régaler et faire le plein de bonnes choses avant les fêtes !

Avec la Fédération des Races de Bretagne et les associations adhérentes.

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Avis aux gourmands ! Pour les fêtes, découvrez le meilleur de notre terroir breton grâce au marché de la Bintinais.

Eloïse Jolly

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