Marché de la céramique Pau
samedi 19 septembre 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Marché de la céramique
Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez à la rencontre de céramistes professionnels et découvrez la diversité de leurs créations façonnées à la main arts de la table, objets décoratifs, sculptures, pièces uniques et petites séries.
Démonstration de la technique du Raku, animation de modelage, table à patouille pour les tout-petits, tombola, crieuse public, buvette et restaurants tout autour de la place !!
Tout au long du week-end, profitez d’animations gratuites et de démonstrations pour découvrir l’univers de la céramique. .
Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine collectif1280@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de la céramique
L’événement Marché de la céramique Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Festival des arts de la rue Un air de vacances Parc Beaumont Pau 16 août 2026
- Marché du Hameau Pau 16 août 2026
- Brocante des Halles Pau 16 août 2026
- Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être Halles de Pau Sur la terrasse Pau 16 août 2026
- De la mort qui tue, Festival Un Air de vacances, Pau 16 août 2026