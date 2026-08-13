Informations pratiques

Pau

Marché de la céramique

Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez à la rencontre de céramistes professionnels et découvrez la diversité de leurs créations façonnées à la main arts de la table, objets décoratifs, sculptures, pièces uniques et petites séries.

Démonstration de la technique du Raku, animation de modelage, table à patouille pour les tout-petits, tombola, crieuse public, buvette et restaurants tout autour de la place !!

Tout au long du week-end, profitez d’animations gratuites et de démonstrations pour découvrir l’univers de la céramique. .

Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine collectif1280@gmail.com

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English : Marché de la céramique

L’événement Marché de la céramique Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau