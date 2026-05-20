Auberive

Marché de la forêt d’Auberive

Domaine les lierres Auberive Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Tout public

Producteurs et artisans locaux.

Restauration et buvette sur place.

Concerts. .

Domaine les lierres Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 41 39 29 52

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English :

L’événement Marché de la forêt d’Auberive Auberive a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres