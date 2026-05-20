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Marché de la forêt d’Auberive Auberive

Marché de la forêt d’Auberive Auberive

Marché de la forêt d’Auberive Auberive dimanche 27 septembre 2026.

Adresse : Domaine les lierres

Ville : 52160 Auberive

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

Auberive

Marché de la forêt d’Auberive

Domaine les lierres Auberive Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Tout public
Producteurs et artisans locaux.
Restauration et buvette sur place.
Concerts.   .

Domaine les lierres Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 41 39 29 52 

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English :

L’événement Marché de la forêt d’Auberive Auberive a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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