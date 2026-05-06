Marché de l’Eglantine Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas
Marché de l’Eglantine Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas samedi 23 mai 2026.
Marché de l’Eglantine Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas 23 et 24 mai Gratuit
23 et 24 mai, le marché de l’Eglantine et la Nuit européenne des musées : découvrez la nouvelle collection printemps/été de la Boutique Toile de Jouy. Profitez de nombreuses animations.
Demandez le programme !
Le samedi 23 et le dimanche 24 mai, le Musée de la Toile de Jouy vous ouvre grand ses portes pour profiter de la programmation déployée spécialement à l’occasion du é ’ et de la é é .
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Présentation de la nouvelle collection printemps/été de la Boutique Toile de Jouy
Marché de créateurs (broderie, céramique, loisirs créatifs, accessoires de mode…)
Atelier créatif pour réaliser un herbier en Toile de Jouy ( pour les familles)
Visite guidée thématique à 15h et 16h15 : les fleurs dans la Toile de Jouy et dans l’exposition Herbarium Interior d’Alice Riehl (45 mn. gratuit, sur réservation : 01.39.56.48.64 ou [museetdj@jouy-en-josas.fr](mailto:museetdj@jouy-en-josas.fr)).
️ Visites libres du musée, parcours sensoriel dans les collections permanentes
( è ‘ d’Alice Riehl !)
Spectacle de danse contemporaine à 18h30 et 20h15. 45 mn sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-24T18:00:00.000+02:00
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Musée de la Toile de Jouy 54 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS Jouy-en-Josas 78350 Yvelines
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